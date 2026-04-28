Президент Финляндии высказался о возобновлении диалога с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «придет время», когда Европа должна будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. Об этом пишет издание ERR.

«Придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том – когда. Будет ли это до конца войны или после? Но еще более важный вопрос – кто это сделает и с каким мандатом. Моя исходная позиция заключается в том, что мы должны делать это коллективно и с мандатом. Иными словами, чтобы кто-то в Европе не начал заниматься самодеятельностью. Мы видели примеры такого, и они обычно не работают», – ответил Александр Стубб.

По словам Стубба, европейцы «бьются» над вопросом возобновления контактов с Россией с начала украинского конфликта, а «более серьезно» этим вопросом они занялись «в последние два года». Он отметил, что во время встреч «коалиции желающих» и других объединений «не бывает дискуссий», в которых тема возобновления диалога с Москвой бы не поднимается. Однако сейчас «с европейской точки зрения» эту роль делегировали США, отметил Стубб.

При этом финский президент подчеркнул, что Европа должна задать себе «ключевой вопрос» о том, в каком направлении пойдут отношения США и России и будут ли они противоречить отношениям Европы с Россией.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что Россия так или иначе останется соседом Финляндии, и между ними «будут отношения».

Также Стубб заявил, что он не видит причин для России атаковать страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам нужно начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Затем он также призвал Европу «сохранять спокойствие» в отношении России.

Кроме того, в январе газета Politico сообщала, что в ЕС хотят создать должность спецпосланника для переговоров с Россией, и одним из кандидатов является Александр Стубб.

Ранее в Германии призвали начать диалог с Путиным.