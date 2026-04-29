Глава МИД Эстонии открестился от позиции президента по диалогу с Россией

Глава МИД Эстонии Цахкна отверг предложение президента о диалоге с Россией
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что позиция президента страны Алара Кариса по диалогу с Россией противоречит внешнеполитическому курсу Таллина и Европы в целом. Его слова приводит ERR.

«Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и, наоборот, даст Путину возможность выдвинуть свои требования, условия и ультиматумы», – сказал Цахкна.

Комментируя слова президента о том, что мир нужно было заключать в 2022 году, министр заявил, что Россия тогда якобы выдвигала «ультиматумы» относительно территориальной целостности Украины, а также «наших собственных гарантий свободы и безопасности в контексте НАТО».

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам нужно начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Затем он также призвал Европу «сохранять спокойствие» в отношении России.

Кроме того, он говорил, что Европа совершила ошибку в 2022 году, не «заставив» Россию сесть за стол переговоров после битвы за Киев.

Ранее глава МИД Эстонии пообещал «жесткий» пакет санкций против России.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
