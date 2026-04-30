Профессор Дизен: отказ от переговоров с Россией приближает Европу к катастрофе
Armando Franca/AP

Европу ждет катастрофа из-за того, что она отказывается от переговоров с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.

Профессор отметил, что из-за отсутствия поддержки со стороны США европейцы теперь вынуждены «отступать». По его мнению, Европе нужно попытаться найти компромисс с Москвой, так как она все равно не сможет победить Россию.

«Но мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе», — сказал Дизен.

Также он подчеркнул, что сейчас европейские политики не способны реалистично воспринимать ситуацию в мире.

27 апреля президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам нужно начать совместную подготовку к переговорам с Россией. Затем министр иностранных дел страны Маргус Цахкна сказал, что позиция Кариса противоречит внешнеполитическому курсу Таллина и Европы в целом.

28 апреля президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что европейцы «бьются» над вопросом возобновления контактов с Россией, и «придет время», когда Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Москвой.

Также 26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и европейским странам так или иначе придется выстраивать отношения из-за географической близости.

Ранее Дизен назвал последствия новых санкций против России для Евросоюза.

 
