В Кремле ответили на вопрос о сроках перемирия ко Дню Победы

Песков пообещал объявить конкретные сроки прекращения огня между РФ и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о конкретных днях и часах прекращения огня между Россией и Украиной по случаю Дня Победы, передает ТАСС.

Представитель Кремля сказал, что сроки перемирия будут объявлены.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главы государств обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. Во время разговора Трамп позитивно отозвался о недавно объявлявшемся Россией пасхальном перемирии.

Путин же заявил о готовности приостановить боевые действия с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Путин повторил, что цели специальной военной операции «будут достигнуты в любом случае». А Трамп выразил уверенность в том, что «сделка для разрешения конфликта на Украине близка».

Ранее Путин и Трамп сошлись в оценке поведения Зеленского.

 
