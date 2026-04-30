Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

США разморозили пакет военной помощи для Украины на $400 млн

Mariam Zuhaib/AP

Пентагон выделил Украине $400 млн, которые были санкционированы конгрессом США, но оставались замороженными. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей 29 апреля, пишет The Hill.

«Департамент признает, что на укрепление европейского потенциала было выделено 400 миллионов долларов, и вчера эти средства были предоставлены», — сообщил Хегсет.

Финансовый контролер Пентагона Жюль Херст также отметил, что сроки использования средств Киевом зависит от того, какое военное оборудование захочет приобрести на них Украина.

До этого сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл в статье для газеты The Washington Post написал, что минобороны США задерживает передачу Киеву ранее одобренной военной помощи на общую сумму $400 млн.

Также на слушаниях Хегсет подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки» по Украине. Глава Пентагона раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что он передал Украине американское оружие «на сотни миллиардов долларов».

29 апреля Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. После разговора американский лидер заявил, что Путин хотел бы найти решение по урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп подчеркнул, что Украина на поле боя потерпела поражение, несмотря на «фальшивые новости».

Ранее власти Германии утвердили новые миллиарды евро для Украины.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
