В сенате обвинили министерство обороны США в задержке военной помощи Киеву

Министерство обороны США задерживает передачу Киеву ранее одобренной конгрессом военной помощи на общую сумму $400 млн. Об этом в статье для газеты The Washington Post (WP) написал сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл.

Политик отметил, что в 2025 году республиканское большинство в профильных комитетах палаты представителей и сената санкционировало выделение Украине пакета военной помощи на $400 млн. Однако Пентагон в лице заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби фактически саботирует это решение конгресса.

Макконнелл добавил, что запросы законодателей о судьбе средств, выделенных Украине, министерство обороны игнорирует.

18 апреля Колби предупредил, что будущая военная поддержка Украины не может зависеть от Соединенных Штатов, усиливая таким образом давление на Европу.

Ранее Вашингтон не включил пункты поддержки Украины в проект бюджета на 2027 год.