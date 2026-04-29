Власти Германии утвердили новые миллиарды евро для Украины

Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. Решение об этом приняло немецкое правительство, пишет Reuters.

29 апреля правительство страны утвердило ключевые показатели бюджета на 2027 год. Он предусматривает «существенное увеличение расходов на оборону», которые в 2027 году должны вырасти до €105,8 млрд с €82,7 млрд в 2026 году.

«С учетом специального фонда обороны и фондов для Украины, общие расходы на оборону в 2027 году должны достичь €144,9 млрд. <…> Согласно ключевым пунктам соглашения, утвержденным в среду, Германия продолжит оказывать Украине поддержку в размере €11,6 млрд в 2027 году и €8,5 млрд в год в период с 2028 по 2030 год», — пишет агентство.

При этом министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль отметил, что с 2028 года помощь Украине сокращается из-за утвержденного кредита ЕС на €90 млрд. Он подчеркнул, что упомянутые суммы могут измениться в будущем «в зависимости от потребностей Украины».

22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. €60 млрд планируется потратить на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Киеву может не хватить этих средств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита в €45 млрд пойдет на бюджетные нужды и на потребности украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, куда Украина потратит €90 млрд от Евросоюза.