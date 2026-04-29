Посол ЕС на Украине назвала «нереалистичным» одно желание Киева

Вступление Украины в Евросоюз в 2027 году не является «реалистичным», однако ЕС работает с украинскими властями «над ускорением некоторых реформ». Об этом в интервью «Украинскому радио» заявила посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова.

«Я думаю, что попытки найти способы ускорить процесс и сделать его более эффективным остаются на столе. Очевидно, что 2027 год не является реалистичной датой. Но в то же время есть четкое стремление воспользоваться импульсом, появившимся после недавних выборов в Венгрии, чтобы открыть переговорные кластеры», — отметила Матернова.

Она также добавила, что сейчас сторонам «не стоит слишком сосредотачиваться» на заявлениях и дискуссиях. Матернова подчеркнула, что «расширение ЕС всегда представляет собой сложный процесс», и главное для Украины — «сохранять темп реформ и не откланяться от выбранного курса».

В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина планирует вступить в ЕС в 2027 году.

20 апреля газета Financial Times сообщила, что Франция и Германия выступают за получение Украиной промежуточного статуса в процессе вступления в ЕС, который подразумевает частичную интеграцию страны в союз и обладание «символическими» льготами без ключевых прав полноценного члена. Зеленский не согласился с идеей «символического» или частичного членства в ЕС.

Также газета Le Monde писала, что лидеры ЕС с осторожностью относятся к вступлению Украину в союз и не готовы давать ей льгот на этом пути.

24 апреля глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что ЕС сейчас не может установить точную дату, когда Украина станет членом ЕС, так как это «сложный процесс».

В апреле премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также заявил, что полноправное членство Украины в ЕС 1 января 2027 года технически и физически невозможно.

Ранее в МИД РФ оценили идею о частичном членстве Украины в ЕС.