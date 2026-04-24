В ЕС высказались о сроках вступления Украины в союз

Глава Евросовета Кошта заявил, что ЕС не может назвать дату приема Украины
Европейский союз не может назвать точную дату вступления Украины в сообщество. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре, сообщает ТАСС.

«Мы не можем назвать дату, поскольку это сложный процесс, основанный на заслугах и критериях», — сказал он.

По словам политика, Киев «добивается прогресса».

Также он отметил, что Брюссель «верит в светлое будущее» этой страны.

20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в ЕС, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу.

Ранее в Германии объяснили, к чему приведет вступление Украины в ЕС.

 
