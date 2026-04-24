Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Хорватии назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полноправное членство Украины в Евросоюзе с 1 января 2027 года технически и физически невозможно, но для страны может быть разработана некая «динамика вступления». Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает РИА Новости.

«Здесь очень важно открыто сказать Украине, каковы реальные ожидания в смысле календаря. Из обсуждения совсем ясно, что амбиции по поводу 1 января 2027 года и полноправного членства, как Хорватия сегодня или любая другая страна-член, просто технически или физически невозможны», — заявил хорватский премьер в ходе выступления на неформальном саммите глав государств и правительств ЕС на Кипре в пятницу.

При этом он допустил возможность разработки «динамики евроинтеграции» для Украины, о которой «можно разговаривать на уровне Европейского совета».

Статус страны — кандидата на вступление в ЕС Украина получила в июне 2022 года. Однако Брюссель выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении, а сами европейские чиновники неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим и направленным на выражение поддержки Украины в противостоянии с Россией.

По данным французской газеты Le Monde, европейские лидеры с опаской оценивают перспективы вступления Украины в ЕС по нескольким причинам, включая высокий уровень коррупции в этой стране.

Ранее стала известна предполагаемая цель поездки Зеленского на саммит ЕС на Кипре.

 
Теперь вы знаете
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!