Премьер Хорватии назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Полноправное членство Украины в Евросоюзе с 1 января 2027 года технически и физически невозможно, но для страны может быть разработана некая «динамика вступления». Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает РИА Новости.

«Здесь очень важно открыто сказать Украине, каковы реальные ожидания в смысле календаря. Из обсуждения совсем ясно, что амбиции по поводу 1 января 2027 года и полноправного членства, как Хорватия сегодня или любая другая страна-член, просто технически или физически невозможны», — заявил хорватский премьер в ходе выступления на неформальном саммите глав государств и правительств ЕС на Кипре в пятницу.

При этом он допустил возможность разработки «динамики евроинтеграции» для Украины, о которой «можно разговаривать на уровне Европейского совета».

Статус страны — кандидата на вступление в ЕС Украина получила в июне 2022 года. Однако Брюссель выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении, а сами европейские чиновники неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим и направленным на выражение поддержки Украины в противостоянии с Россией.

По данным французской газеты Le Monde, европейские лидеры с опаской оценивают перспективы вступления Украины в ЕС по нескольким причинам, включая высокий уровень коррупции в этой стране.

