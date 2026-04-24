Лидеры ЕС испытывают опасения по поводу вступления Украины из-за коррупции

Le Monde: лидеры ЕС обеспокоены вступлением Украины из-за проблем с коррупцией
Европейские лидеры с осторожностью смотрят на перспективы вступления Украины в ЕС и не готовы предоставлять ей какие-либо льготы на этом пути: их беспокоят влияние боевых действий на экономику страны и «сохраняющиеся проблемы коррупции», пишет Le Monde.

«Размеры страны, ее мощный сельскохозяйственный сектор, масштабы армии и оборонной промышленности, а также сохраняющиеся проблемы коррупции остаются предметом беспокойства как для правительств, так и для части населения, которое должно будет одобрить это решение», — говорится в статье.

Глава Люксембурга Люк Фриден подчеркнул, что на пути к вступлению в ЕС каждая страна должна выполнить определенные условия, одинаковые для всех, и «коротких путей нет».

С ним согласился премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который отметил, что вступление в ЕС — это «поэтапный процесс», занимающий у некоторых стран не одно десятилетие.

«Я не думаю, что это реалистично, что [вступление Украины] произойдет 1 января 2027 года», — заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, напомнив, что в случае с его страной все произошло «относительно быстро», но «переговоры все равно заняли шесть лет».

«Мы можем обсуждать имеющиеся предложения, но сейчас процесс остается одинаковым для всех остальных», — подтвердила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Еврокомиссию составить для Украины «точный график» процесса евроинтеграции, но, по оценке Le Monde, пока не намерен идти дальше.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!