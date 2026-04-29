Путин разрядил обстановку после заминки на встрече с президентом Конго

Путин одной фразой разрядил обстановку на встрече с президентом Конго

Президент РФ Владимир Путин разрядил обстановку после заминки на встрече с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом переговоров президент африканского государства уронил папку с документами.

«Ничего. It's ok», — сказал, улыбнувшись, Путин.

После этого один из членов конголезской делегации помог Сассу-Нгессо собрать бумаги, и встреча продолжилась.

В ходе переговоров Путин пригласил Сассу-Нгессо принять участие в третьем саммите «Россия — Африка», который состоится в Москве.

28 апреля Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву. В правительственном аэропорту делегацию Конго встречал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В Кремле сообщали, что на встрече лидеры обсудят развитие дружественных российско-конголезских связей в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

До этого Путин заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки. Министр энергетики России Сергей Цивилев отмечал, что Россия и страны Африки нацелены на совместное развитие науки, высшего и среднего образования. Кроме того, все африканские государства поддержали российскую инициативу по созданию инженерных классов по аналогии с уже действующими в РФ.

Ранее Россия и Конго подписали меморандум о совместном создании центра эпидемиологии.