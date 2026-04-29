Путин пригласил президента Конго в Москву на третий саммит «Россия — Африка»
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Республики Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в третьем саммите «Россия — Африка», который состоится в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поблагодарил коллегу за активное участие в предыдущих саммитах «Россия — Африка».

«И мы сейчас готовим осенью этого года третий саммит, рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву», — сказал Путин в ходе переговоров.

28 апреля Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву. В правительственном аэропорту делегацию Конго встречал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В Кремле сообщали, что на встрече лидеры обсудят развитие дружественных российско-конголезских связей в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

До этого Путин заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки. Министр энергетики России Сергей Цивилев отмечал, что Россия и страны Африки нацелены на совместное развитие науки, высшего и среднего образования. Кроме того, все африканские государства поддержали российскую инициативу по созданию инженерных классов по аналогии с уже действующими в РФ.

Ранее Россия и Конго подписали меморандум о совместном создании центра эпидемиологии.

 
