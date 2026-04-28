Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Республики Конго

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в РФ с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча лидеров двух государств состоится 29 апреля. В ходе переговоров президенты обсудят широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества России и Конго в различных областях. Кроме того, Путин и Сассу-Нгессо обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

До этого Путин заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки. Министр энергетики России Сергей Цивилев отмечал, что Россия и страны Африки нацелены на совместное развитие науки, высшего и среднего образования. Кроме того, все африканские государства поддержали российскую инициативу по созданию инженерных классов по аналогии с уже действующими в РФ.

