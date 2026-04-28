Президент Конго прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые состоятся в среду, 29 апреля. Об этом сообщило посольство России в африканской стране в своем Telegram-канале.

В правительственном аэропорту делегацию Конго встречал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В Кремле сообщали, что на встрече лидеры обсудят развитие дружественных российско-конголезских связей в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

До этого Путин заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки. Министр энергетики России Сергей Цивилев отмечал, что Россия и страны Африки нацелены на совместное развитие науки, высшего и среднего образования. Кроме того, все африканские государства поддержали российскую инициативу по созданию инженерных классов по аналогии с уже действующими в РФ.

Ранее сообщалось, что РФ и Конго подписали меморандум о совместном создании центра эпидемиологии.