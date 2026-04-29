На Украине оценили ситуацию на границе с Россией

На границе Украины с Россией Киев фиксирует наибольшую активность российских войск в Харьковской и Сумской областях, тогда как в Черниговской области она не видна. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью «Укринформ».

По его словам, граница Украины с Россией сейчас фактически является «линией фронта». И Киев считает, что Москва «не отказывается от намерения расширить зону своего контроля непосредственно по линии границы». Однако, отметил спикер, активные боевые действия ведутся не во всех приграничных регионах.

«Из того, что мы сейчас фиксируем, наиболее активен противник в Сумской области и в пределах Харьковщины. <…> В то же время по Черниговщине активность противника относительно попыток пересечь нашу границу пехотными группами, к счастью, не фиксируется. Как и не фиксируем сейчас какого-нибудь наращивания Россией своих сил на этом отрезке», — рассказал Демченко.

Также в апреле Демченко рассказывал, что украинские пограничники не зафиксировали перемещения техники или «подтягивания» российских войск к границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что Россия не держит в Белоруссии «больших сил», которые могли бы атаковать украинские войска в ближайшее время. При этом 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия якобы «будет пытаться» втянуть Минск в украинский конфликт.

Также в апреле замглавы офиса Зеленского Павел Палиса рассказывал, что в планах российских войск «остается» создание буферных зон в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Также он отметил, что Москва якобы хочет создания буферной зоны со стороны Приднестровской Молдавской Республики.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские войска в 2026 году продолжат обеспечивать безопасность приграничных районов государства. В конце 2025 года он также сообщил о том, что российские войска будут последовательно расширять буферные зоны.

Ранее в ВСУ рассказали о строительстве сплошной линии обороны от Киева до Сум.