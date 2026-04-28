В ВСУ рассказали о строительстве сплошной линии обороны от Киева до Сум

ВСУ строят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко.

«Много сил и средств выделяются для того, чтобы построить данную линию в кратчайшие сроки, чтобы исключить неожиданность и чтобы противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству», — отметил он.

По словам военного, сейчас Украина занимается построением «устойчивой обороны», которая включает в себя «целый комплекс инженерных заграждений», а именно «зубы дракона» (или «пирамиды»), сочетающиеся с проволочными заграждениями, противотанковые рвы и так далее. Военный назвал строящуюся линию обороны «сложной инженерной конструкцией».

«Мы вышли на формирование не просто многослойной эшелонированной обороны, а на построение устойчивой обороны, которая одновременно и обеспечивает маневр нашим войскам, и прежде всего благоприятные условия для выполнения задач нашим беспилотным структурам. <…> Поэтому мы видим, как сегодня безумно строится оборона», — сказал Сиротенко.

Также он подчеркнул, что у инженерных войск ВСУ стоит задача обеспечить антидроновую защиту на глубину до 100 километров от линии соприкосновения.

26 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска наступают по всей линии фронта. 22 апреля Сырский отметил, что, по его мнению, Россия собирается взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину.

В марте агентство Associated Press сообщало, что российская армия может весной провести масштабное наступление и занять оставшуюся территорию Донецкой народной республики.

24 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ отступили на вторую линию обороны, оттянув свои силы из района освобожденного российскими войсками Гришина ДНР.

