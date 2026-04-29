Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине назвали число задержанных на границе уклонистов

Погранслужба Украины: уклонисты все чаще пытаются пересечь границу по Днестру
Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

67 тысяч военнообязанных украинцев задержали пограничники при попытке нелегального пересечения границы с 2022 года. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью «Укринформ».

«С февраля 2022 года на границе было задержано 67 тысяч человек. Из которых 36 тысяч – на зеленом участке границы, 27 тысяч – на контрольных постах в приграничье и четыре тысячи – в пунктах пропуска при попытке использования поддельных документов или фальсификации условия своего выезда», – рассказал он.

При этом Демченко подчеркнул, что за последнее время количество попыток выезда из Украины с поддельными документами уменьшилось. По его словам, больше всего нарушителей задерживают на границах с Румынией и Молдавией, при этом Румыния в 2025 и в 2026 годах имеет большие показатели задержания нарушителей.

Демченко подчеркнул, что в последнее время увеличилось число украинцев, которые пытаются пересечь границу по реке Днестр.

«Часто при таких попытках используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры. Это устройства, тянущие человека, помогают быстрее плыть. То есть фактически человек, держась за акваскутер, ныряет под воду и таким образом пытается быть менее заметным. Тису нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр начал пользоваться увеличенным «спросом»», – рассказал он.

По словам Демченко, бывало, что украинские мужчины «переодевались в женскую одежду», пытаясь выдать себя за женщин, в том числе за пожилых.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин сообщил, что с февраля 2022 года из страны уехало более 5,8 млн человек. В апреле генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса рассказала, что большая их часть находится в Германии и в Польше. В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «никто не вернется» на Украину просто так.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал содействовать Киеву в вопросе возвращения украинских уклонистов на родину. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина и Германия должны заняться возвращением на родину украинских мужчин.

Ранее на Украине призвали уклонистов от армии сдать паспорт.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!