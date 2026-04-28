Глава МИД Эстонии пообещал «жесткий» пакет санкций против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что 21-й пакет санкций против России будет жестким и затронет в том числе энергоносители. Об этом сообщает ERR.

Комментируя прошедшие в Венгрии выборы, где победил Петр Мадьяр, глава МИД Эстонии заявил, что Европа должна воспользоваться политическими изменениями, чтобы добиться принятия решений в поддержку Украины.

«Наиболее критичными, бесспорно, являются будущие пакеты санкций. 20-й пакет санкций принят, 21-й готовится, и он будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей», – сказал Цахкна.

Также Маргус Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы.

Цахкна утверждает, что Москва якобы «не усвоила уроки» 1986 года. По его словам, ВС РФ атакуют энергетическую инфраструктуру республики и держат Запорожскую АЭС под своим контролем.

Ранее требования главы МИД Эстонии к России назвали «поросячьим визгом».