Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа совершила ошибку в 2022 году, не «заставив» Россию сесть за стол переговоров после битвы за Киев. Его слова приводит Yle.

По его словам, отношения с Москвой останутся сложными надолго. При этом он допустил перемены в отношениях России и Европы.

«Европейский союз вложил в Украину очень много. У нас должны быть собственные планы в отношении России. Эти планы нужно начинать разрабатывать прямо сейчас, потому что процессы в ЕС занимают много времени», – заявил Карис.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и странам Европы так или иначе придется выстраивать отношения, поскольку географически они никуда друг от друга не денутся. По словам представителя Кремля, сторонам необходимо договориться о том, как жить дальше. При этом Песков отметил, что прежних отношений между РФ и Европой уже не будет — их придется выстраивать на новых основах.

Ранее Мерц допустил, что «часть территории Украины перестанет быть украинской».