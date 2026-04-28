Президент Эстонии призвал Европу к спокойствию перед «российской угрозой»

Европа должна «сохранять спокойствие» в отношении России, которая якобы хочет «заставить» европейцев «немного поволноваться». Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет газета The Guardian.

«Эти идеи о том, кто будет следующим — Эстония на очереди, Прибалтика или Финляндия. Эти рассказы приходят и уходят, это не в первый раз. Такова тактика России, направленная на то, чтобы заставить нас немного поволноваться. Но мы должны сохранять спокойствие, как это и свойственно северным народам», — отметил эстонский президент.

На той же пресс-конференции Александр Стубб заявил, что он не видит причин для России нападать на страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

До этого Карис сказал, что европейским странам нужно готовиться к переговорам с Россией.

24 апреля в интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о якобы существующим «намерении» России атаковать НАТО в течение ближайших «месяцев». При этом он выразил сомнение в помощи США в случае нападения России на страны НАТО.

В марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также призвал Европу воспринимать возможную угрозу со стороны России серьезно, но «без паники».

Ранее президент Эстонии назвал ошибку Европы в отношении России.