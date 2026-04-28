Экс-соратница Зеленского призвала Киев научиться дипломатии

Мендель: Украина умудрилась поссориться почти со всеми ключевыми союзниками
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За последние четыре года Украина «умудрилась» поссориться почти со всеми соседями и ключевыми союзниками, поэтому стране необходима «школа дипломатии». Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель отметила, что Украина «отчаянно нуждается» в том, чтобы ей преподали «серьезные уроки» по выстраиванию отношений с другими странами, так как сейчас «избирательная и откровенно безрассудная» дипломатия украинских властей «ослабляет» страну, а также напрямую влияют на ход конфликта с Россией и на жизни обычных граждан.

«Находясь почти в полной зависимости от своих партнеров, Украина умудрилась поссориться почти со всеми соседями и ключевыми союзниками. Изощренный, но бредовый национализм, радикализированная риторика, не имеющая ничего общего с реальной дипломатией, и постоянные оскорбительные выпады в адрес всех и каждого — с этим несколько раз мирились. Теперь это стало своего рода национальным брендом. Это дипломатия, которой простые украинцы никогда не заслуживали», — отметила Мендель.

Экс-пресс-секретарь Зеленского в посте прокомментировала конфликт между Украиной и Израилем, который связан с поставками в Хайфу российского зерна, якобы выращенного на новых территориях России.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным», а также анонсировал санкции против физических и юридических лиц Израиля. Также возможность введения санкций рассматривает и руководство Евросоюза.

Глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михал Вольдигер заявил, что Киев продемонстрировал свою неблагодарность в отношении Тель-Авива, обвинив его в закупках российского зерна. Глава МИД Израиля Гидеон Саар также отверг обвинения Украины относительно судов с российским зерном, которые прибыли в порт Хайфы.

В апреле Мендель писала, что разговоры о безальтернативности украинского конфликта говорят о полном провале усилий по урегулированию кризиса.

Ранее Мендель рассказала, чего на самом деле хотят украинцы.

 
