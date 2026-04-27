Большая часть украинского общества считает необходимым пойти на компромиссы с Россией. Об этом в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Большая часть украинского общества — почти все, с кем я общаюсь, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно быстрее положить конец этой войне. Они хотят, чтобы трагедии прекратились. Они хотят, чтобы люди перестали бежать из страны», — отметила Мендель.

Она добавила, что люди хотят прекращения боевых действий, открытия границ, конца коррупции в армии и «похищений» людей на улицах для отправки в армию.

По словам Мендель, в новостях транслируется другая точка зрения, согласно которой украинцы «готовы сражаться за «достоинство» годами». Она подчеркнула, что опросы показывают «заоблачную» поддержку Зеленского и его политики только потому, что люди с альтернативной точкой зрения не участвуют в них, боясь получить уголовное дело «за правду» или отправиться на фронт.

«Эти цифры не отражают реальность — они отражают мнение тех, кому еще позволено говорить. <…> Но в эпоху интернета все труднее скрывать правду. Все больше украинцев будут рассказывать вам, что на самом деле происходит. Не отводите взгляд, потому что это неудобно. Потому что, в конце концов, нам всем придется ответить перед Богом за то, что мы поддерживали, за то, что мы игнорировали, за то, в чем мы сами себя обманывали», — отметила Мендель.

Она также подчеркнула, что «молчаливое большинство» на Украине «устало» страдать за чужие идеи, и «Западу пришло время их выслушать».

В апреле Мендель написала, что на Украине рискованно призвать к выводу ВСУ с территории Донбасса, так как из-за этого человека могут обвинить в государственной измене.

В апреле социолог и руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что на Украине сторонников мирных переговоров больше, чем желающих воевать до «победы» ВСУ в конфликте. При этом социолог подчеркнул, что украинцы «не готовы закрыть глаза» на потерю территорий и отказ от «европейского будущего».

В марте Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал опрос, результаты которого показали, что 70% украинцев не верят в то, что мирные переговоры приведут к устойчивому миру.

Ранее Мендель раскритиковала решение Зеленского продлить военное положение на Украине.