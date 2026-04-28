Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД Израиля опровергли данные о закупке российского зерна

Глава МИД Израиля Саар опроверг закупки зерна из новых регионов России
Cecilia Fabiano/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг обвинения Украины относительно судов с зерном, якобы прибывших в порт Хайфы из новых регионов России, которые Киев считает своими. Об этом дипломат заявил в соцсети Х.

Израиль потребовал от Украины предоставить убедительные доказательства и не использовать социальные сети для дипломатических заявлений.

«Доказательства, подтверждающие обвинения, еще не представлены. Прежде чем обращаться в СМИ и социальные сети, вы даже не подали запрос на юридическую помощь», — отметил Саар.

Он также добавил, что ситуация с судами будет изучена, подчеркнув, что Израиль является правовым государством с независимыми правоохранительными органами, и все действия властей будут соответствовать законодательству.

27 апреля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в X, что посол Израиля будет вызван 28 апреля в МИД Украины для вручения ноты протеста. Он отметил, что вызов связан с прибытием второго судна с российским зерном в порт Хайфы. Сибига добавил, что Украина уже направляла запрос по поводу первого судна, но Израиль не отреагировал на него.

Ранее на Украине раскрыли фиктивную продажу зерна на $1,4 млн с участием экс-министра.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!