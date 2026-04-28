В МИД Израиля опровергли данные о закупке российского зерна

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг обвинения Украины относительно судов с зерном, якобы прибывших в порт Хайфы из новых регионов России, которые Киев считает своими. Об этом дипломат заявил в соцсети Х.

Израиль потребовал от Украины предоставить убедительные доказательства и не использовать социальные сети для дипломатических заявлений.

«Доказательства, подтверждающие обвинения, еще не представлены. Прежде чем обращаться в СМИ и социальные сети, вы даже не подали запрос на юридическую помощь», — отметил Саар.

Он также добавил, что ситуация с судами будет изучена, подчеркнув, что Израиль является правовым государством с независимыми правоохранительными органами, и все действия властей будут соответствовать законодательству.

27 апреля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в X, что посол Израиля будет вызван 28 апреля в МИД Украины для вручения ноты протеста. Он отметил, что вызов связан с прибытием второго судна с российским зерном в порт Хайфы. Сибига добавил, что Украина уже направляла запрос по поводу первого судна, но Израиль не отреагировал на него.

