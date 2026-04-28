Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным» и анонсировал санкции против физических и юридических лиц еврейского государства. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», — написал Зеленский.

Он сообщил, что Украина «сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам», чтобы исключить подобные инциденты. Однако Израиль не остановил «очередное судно» с зерном, указал политик.

В связи с этим Зеленский анонсировал санкционный пакет, «который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме». Киев намерен скоординировать рестрикции с Европой, уточнил украинский лидер.

Зеленский выразил надежду, что «власти Израиля будут уважать Украину и не делать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения».

Между Украиной и Израилем разгорается дипломатический скандал, связанный с поставками в Хайфу российского зерна, которое Киев считает «украденным» из-за того, что оно якобы выращено на новых территориях РФ.

Полемику начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший в соцсети Х сообщение с обвинениями в адрес Тель-Авива. В ответ его израильский коллега Гидеон Саар заявил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

Ранее Евросоюз задумался о санкциях против Израиля из-за российского зерна.