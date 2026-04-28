«Нечистый бизнес»: ЕС и Украина грозят Израилю санкциями из-за российского зерна

Власти Евросоюза намерены ввести санкции против физических и юридических лиц Израиля за покупку якобы российского зерна из новых регионов, которое Украина считает «украденным». Санкциями грозит и Владимир Зеленский, назвавший подобные сделки «нечистым бизнесом. Поводом послужил заход в порт Хайфы двух сухогрузов — «Абинска» и Panoramits. Киев утверждает, что они перевозили зерно, которое Украина считает своим. В Израиле заявляют, что никаких доказательств этого нет.

Руководство Евросоюза рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Израиля из-за покупки зерна, которое Украина считает «украденным», поскольку оно якобы собрано в новых российских регионах. Об этом представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни рассказал израильской газете Haaretz.

«Мы осуждаем действия, которые помогают России финансировать конфликт и обходить санкции», — заявил европейский чиновник.

Он добавил, что Брюссель будет вносить в санкционные списки «физические и юридические лица в третьих странах», которые заподозрят в помощи Москве с обходом наложенных ограничений.

Санкциями Израилю пригрозил и президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он назвал покупку российского зерна «нечистым бизнесом» и «деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность». По его словам, власти Израиля не могут не знать, чем загружены суда, пребывающие в страну.

«Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто напрямую перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на такой криминальной схеме», — написал глава государства.

По его словам, Киев «сделал все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты», однако Израиль так и не начал останавливать суда с зерном.

Москва от конфликта дистанцировалась: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Кремль не станет комментировать украино-израильский зерновой спор.

«Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело », — сказал представитель Кремля.

«Теневой флот» и дипломатический скандал

Спор между Украиной и Израилем начал разгораться после того, как 12 апреля в порту города Хайфы начали разгружать перевозящий зерно стоимостью €8,5 млн сухогруз «Абинск», который считают частью так называемого «теневого флота». По данным французской газеты Le Monde, судно вышло из порта Кавказ в Керченском проливе. 23 марта оно подошло к Хайфе, где три недели простояло на якоре, ожидая разрешения на вход.

Как пишет израильский портал Cursor Info, 27 марта посол Украины Евгений Корнийчук встретился с руководством МИД Израиля и предъявил «доказательства незаконного происхождения груза», а также предупредил, что его прием станет нарушением санкций против России. 8 апреля украинский суд выдал официальный ордер на задержание «Абинска». А после захода судна в порт Хайфы генеральный прокурор Украины направил израильскому послу в Киеве Михаилу Бродскому официальный запрос о международной правовой помощи для ареста и задержания сухогруза, однако исполнен он не был .

15 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X раскрыл, что поговорил по телефону с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром и предъявил претензии за покупку зерна у России. По его мнению, выращенное в новых российских регионах зерно было «украдено» у Украины.

«Я подчеркнул, что незаконный вывоз украденной украинской сельскохозяйственной продукции является частью более широких военных действий России», — написал дипломат.

26 апреля журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник написал в соцсети X, что к Хайфе подходит еще один сухогруз, груженый зерном, которое Киев считает своим — Panoramits. Собеседник журналиста предупредил, что разгрузка этого судна осложнит отношения между странами.

«Мы отслеживаем это судно и не оставим это без ответа. Если ему позволят зайти в порт и разгрузиться, это приведет к последствиям, в частности, для наших двусторонних отношений», — заявил представитель украинских властей.

По данным портала Vessel Finder, Panoramits вошел в порт в ночь на 27 апреля. В тот же день Сибига написал в X, что посла Израиля вызвали в МИД Украины, чтобы вручить ноту протеста. «Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины по предыдущему судну, которое доставило похищенные товары в Хайфу», — добавил он.

На новые нападки также в X ответил его израильский коллега Саар. Он указал на отсутствие доказательств высказываемых Киевом обвинений и назвал соцсети неподходящим местом для обсуждения дипломатических отношений:

«Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», — подчеркнул он.