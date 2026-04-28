«Дипломатия не ведется в Твиттере»: главы МИД Украины и Израиля поругались из-за российского зерна

Между Украиной и Израилем разгорается дипломатический скандал, связанный с поставками в Хайфу российского зерна, которое Киев считает «украденным» из-за того, что оно якобы выращено на новых территориях РФ. Полемику начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший в соцсети Х сообщение с обвинениями в адрес Тель-Авива. В ответ его израильский коллега Гидеон Саар заявил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

Разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis, груженного пшеницей с занятых Россией территорий, может привести к кризису в отношениях между Украиной и Израилем. Об этом в соцсети Х написал корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Мы отслеживаем это судно и не оставим его без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это приведет к последствиям в наших двусторонних связях», — сказал журналисту неназванный украинский дипломат.

Он пригрозил применением «полного комплекса дипломатических и международно-правовых мер» и посетовал, что Израиль «по сути, проигнорировал» предыдущие требования Киева в отношении другого судна, разгрузившего аналогичную российскую пшеницу в порту Хайфы.

«Честно говоря, это похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявила — от признания КСИР террористами до криминализации антисемитизма», — сказал украинский дипломатический источник.

Axios отмечает, что в этом году в портах Израиля уже разгрузили четыре партии «подозрительного» зерна, балкер Panormitis может стать пятым.

Перепалка министров

На этом фоне министры иностранных дел Украины и Израиля вступили в заочную дискуссию с взаимными обвинениям в соцсети Х. Ее начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший, что «незаконная торговля Россией краденым украинским зерном» может подорвать «дружественные украинско-израильские отношения».

«Трудно понять, почему Израиль не отреагировал должным образом на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставившего украденные товары в Хайфу. Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно подобное судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна», — заявил Сибига.

Он также сообщил, что посол Израиля Михаэль Бродский уже вызван «на завтрашнее утро» в МИД Украины для вручения ноты протеста и «принятия соответствующих мер».

На обвинения отозвался министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, указавший, что «дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Твиттере или в средствах массовой информации».

«Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие выдвинутые обвинения, пока не предоставлены», — написал Саар.

Он упрекнул Сибигу в том, что Украина «даже не подала запрос на юридическую помощь, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям». По его словам, дело будет рассмотрено в соответствии с законом.

«Угрозы будут проигнорированы»

Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в комментарии для портала «ВФокусе Mail» высказал мнение, что подобные претензии со стороны Украины — «очевидная публичная истерика».

«Никаких проблем для Израиля Украина создать не может. Также она не в силах оказать влияние на Вашингтон, чтобы он как-то изменил поддержку Тель-Авива. В США традиционно сильное произраильское лобби, причем ряд членов американского парламента имеет параллельное гражданство Израиля. Поэтому здесь Израилю можно не бояться проблем», — сказал собеседник издания.

По словам политолога, угрозы Украины будут проигнорированы Израилем в силу того, что «Украина — это несамостоятельный актор, а все вопросы Тель-Авив будет решать с Вашингтоном».

Мендкович напомнил, что ранее Израиль традиционно оказывал поддержку киевскому режиму в конфликте против России и на территории Донбасса, однако сейчас отношения Киева и Тель-Авива постепенно ухудшаются.