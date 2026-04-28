В Израиле ответили на обвинения Украины

Израиль обвинил Киев в неблагодарности на фоне скандала с зерном из России

Киев продемонстрировал свою неблагодарность в отношении Тель-Авива, обвинив его в покупке российского зерна. Об этом глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михал Вольдигер заявил в своем аккаунте в Х.

«Помните, как мы помогали Украине в начале войны? А сегодня Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот что такое неблагодарность в двух словах», — сказал он.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным» и анонсировал санкции против физических и юридических лиц еврейского государства.

Между Украиной и Израилем разгорается дипломатический скандал, связанный с поставками в Хайфу российского зерна, которое Киев считает «украденным» из-за того, что оно якобы выращено на новых территориях РФ.

Полемику начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший в соцсети Х сообщение с обвинениями в адрес Тель-Авива. В ответ его израильский коллега Гидеон Саар заявил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

Ранее Зеленский ввел санкции против представителей РПЦ.