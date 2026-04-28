Президент Эстонии заявил о необходимости найти способ «сосуществовать» с Россией

Европейские страны, а особенно граничащие с Россией, должны найти способ совместного сосуществования с Москвой. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет издание ERR.

По его словам, отношения Европы и России изменились и прежними уже не будут, однако «общение» между сторонами должно быть.

«Россия – наш сосед. Если вы откроете карту, то увидите, что она находится рядом с нами. Мы не собираемся никуда переезжать, и Россия, по всей видимости, тоже. Поэтому мы должны найти способ, как с ней сосуществовать. Не вести переговоры, а именно общаться. Так поступают соседи, даже если соседство прискорбное. От этого никуда не деться», – сказал Карис.

Он также отметил, что конфликт на Украине «когда-нибудь» закончится, и поэтому Европа должна быть готова контактировать с Москвой.

Кроме того, на пресс-конференции Карис призвал Европу «сохранять спокойствие» в отношении России. До этого эстонский президент заявил о том, что европейские страны должны подготовиться к переговорам с Москвой.

Также на пресс-конференции с Карисом Стубб усомнился в скором нападении России на страны НАТО, а также отметил, что придет время, когда Европа должна будет «открыть» каналы коммуникации с Россией.

