Стало известно, почему президент Эстонии вдруг заговорил о диалоге с Россией

Заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости готовиться к возобновлению связей с Россией является выражением мнением эстонской политической оппозиции, которая, в свою очередь, выражает позицию простых эстонцев. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Сегодня политическая атмосфера такова, что Эстония придерживается санкций [против России]. Более того, даже выступает за их ужесточение, но это линия правительства. Линия президента больше сейчас солидаризируется с линией оппозиции, которая сегодня имеет максимальную поддержку от населения. Но пока в парламенте [оппозиция] в меньшинстве. Получается так, что этот конфликт в первую очередь внутриполитический, что президент оппонирует правительству. Но поскольку полномочия находятся в руках правительства, то все-таки внешнеполитическая линия министра иностранных дел претворяется в жизнь, а не линия президента», — подчеркнул он.

В целом Европа, отметил Топорнин, несмотря на отдельные политические голоса некоторых политиков о необходимости развития диалога с Россией, продолжает оставаться на прежних позициях, продолжая полную и безоговорочную поддержку Украины.

27 апреля президент Эстонии Алар Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что странам Европы следует начать совместную подготовку к переговорам с Россией.

Ранее ФРГ призвали начать диалог с Путиным, чтобы не оказаться в плохом положении.