Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, почему президент Эстонии вдруг заговорил о диалоге с Россией

Аналитик Топорнин: лидер Эстонии выражает мнение народа, говоря о связях с РФ
Ints Kalnins/Reuters

Заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости готовиться к возобновлению связей с Россией является выражением мнением эстонской политической оппозиции, которая, в свою очередь, выражает позицию простых эстонцев. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Сегодня политическая атмосфера такова, что Эстония придерживается санкций [против России]. Более того, даже выступает за их ужесточение, но это линия правительства. Линия президента больше сейчас солидаризируется с линией оппозиции, которая сегодня имеет максимальную поддержку от населения. Но пока в парламенте [оппозиция] в меньшинстве. Получается так, что этот конфликт в первую очередь внутриполитический, что президент оппонирует правительству. Но поскольку полномочия находятся в руках правительства, то все-таки внешнеполитическая линия министра иностранных дел претворяется в жизнь, а не линия президента», — подчеркнул он.

В целом Европа, отметил Топорнин, несмотря на отдельные политические голоса некоторых политиков о необходимости развития диалога с Россией, продолжает оставаться на прежних позициях, продолжая полную и безоговорочную поддержку Украины.

27 апреля президент Эстонии Алар Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что странам Европы следует начать совместную подготовку к переговорам с Россией.

Ранее ФРГ призвали начать диалог с Путиным, чтобы не оказаться в плохом положении.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!