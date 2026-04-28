Президент Финляндии усомнился в скором нападении России на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит причин для России нападать на страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне. Об этом пишет газета The Guardian.

«Я не вижу причин для России испытывать на прочность пятую статью НАТО. Гибридные испытания будут всегда, я этого не отрицаю. Но если посмотреть на восточный фланг, начиная с северо-востока, северо-восточной Скандинавии, Норвегии, Финляндии, стран Балтии, Польши и далее, вплоть до Украины, я не думаю, что там будут проводиться какие-либо испытания», — отметил он.

Стубб отметил, что в Европе идет работа «над различными сценариями», однако он призвал европейцев сохранять «хладнокровие, спокойствие и самообладание».

При этом финский президент назвал «хорошим» явлением то, что многие европейские страны «начинают тратить достаточные средства на оборону». Стубб подчеркнул, что Европе «нужно готовиться к худшему, чтобы его избежать».

В вышедшем 24 апреля интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена атаковать НАТО в течение ближайших «месяцев». Также Туск выразил сомнение в том, что США помогут Европу в случае нападения России на страны НАТО.

В недавнем интервью «РБК-Украина» глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне также заявил, что альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. Также он сказал, что Москва якобы стремится вернуть то, чем она владела до распада Советского Союза.

Ранее Стубб заявил о нуждаемости Европы в Украине.