Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Германии призвали к неожиданным мерам в отношении России

BZ: ФРГ нужно начать диалог с Путиным, чтобы не оказаться в плохом положении
Гавриил Григоров/РИА Новости/Annegret Hilse/Reuters

Германии необходимо как можно скорее начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы впоследствии не оказаться в трудном положении. Такую оценку дает газета Berliner Zeitung.

По мнению авторов, правительству ФРГ «следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным». Кроме того, говорится в тексте, европейцам следует самостоятельно отстаивать интересы, а не отдавать их на откуп Соединенным Штатам с действующей властью.

Как пишет BZ, в противном случае Европа рискует оказаться в ситуации, которую ранее описал премьер Канады Марк Карни: «Если вас нет за столом переговоров, вы окажетесь на тарелке».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим силам, вопрос в том – какими они будут. Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что в мировой истории уже были прецеденты, когда к власти приходили реваншистские силы. Они требовали отомстить за годы унижения страны и воссоздать сильную армию, указал Песков.

Ранее в НАТО окрестили Россию «угрозой номер один».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
