BZ: ФРГ нужно начать диалог с Путиным, чтобы не оказаться в плохом положении

Германии необходимо как можно скорее начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы впоследствии не оказаться в трудном положении. Такую оценку дает газета Berliner Zeitung.

По мнению авторов, правительству ФРГ «следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным». Кроме того, говорится в тексте, европейцам следует самостоятельно отстаивать интересы, а не отдавать их на откуп Соединенным Штатам с действующей властью.

Как пишет BZ, в противном случае Европа рискует оказаться в ситуации, которую ранее описал премьер Канады Марк Карни: «Если вас нет за столом переговоров, вы окажетесь на тарелке».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешним европейским политикам придется уступить свое место другим силам, вопрос в том – какими они будут. Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что в мировой истории уже были прецеденты, когда к власти приходили реваншистские силы. Они требовали отомстить за годы унижения страны и воссоздать сильную армию, указал Песков.

Ранее в НАТО окрестили Россию «угрозой номер один».