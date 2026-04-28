В Совфеде рассказали, удастся ли Европе «втянуть» США в конфликт с Россией

Война в Иране показала «политическую уязвимость» НАТО, и сейчас европейские лидеры «вряд ли» могут рассчитывать на поддержку президента США Дональда Трампа в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, после отказа членов НАТО помочь США в Иране между Штатами и Европой возникли разногласия и «взаимное раздражение», при котором европейским, скорее всего, не удастся «втянуть» США в прямой конфликт с Россией.

«Как Европа проигнорировала требование США о военной поддержке в Иране, так и в случае, если европейцы — в силу своей растущей враждебности к России — спровоцируют военный конфликт с Москвой, то США могут и не прийти им на помощь, предложив разбираться самим. В годы «холодной войны» такое считалось немыслимым. Сегодня это — самый вероятный сценарий», — отметил Пушков.

28 апреля издание Politico написало, что война США и Ирана показала неготовность НАТО к прямому столкновению с Россией.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в НАТО. Также 23 апреля Трамп подчеркнул, что США не требовалась помощь в Иране, а Вашингтон лишь проверял надежность союзников.

1 апреля американский президент сказал, что всерьез задумывается о выходе США из НАТО, а 6 апреля он назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что президент России Владимир Путин не боится альянса.

Ранее премьер Туск усомнился в помощи США в случае нападения России.