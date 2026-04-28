На Западе назвали пять причин неготовности НАТО к войне с Россией

Politico: конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

Война США и Ирана показала, что Североатлантический альянс не готов к прямому столкновению с Россией. Об этом сообщает Politico.

Издание связалось с «десятком дипломатов, нынешних и бывших должностных лиц НАТО, а также экспертов в области обороны», которые назвали пять слабых мест военного блока на фоне событий на Ближнем Востоке.

Так, речь идет об истощении военных запасов, отсутствии превосходства в воздухе, слабости военно-морских сил, разобщенности членов НАТО и зависимости от украинских технологий по борьбе с БПЛА.

Как пишет газета, альянс не вмешивается в войну в Иране, но этот конфликт, тем не менее, выявил слабые места в обороне, из-за которых ему будет трудно «противостоять нападению России».

«Войны в Украине и на Ближнем Востоке — это не изолированные друг от друга явления, и из обеих можно извлечь много полезного при размышлениях о войнах будущего. Эти совокупные уроки должны помочь нам лучше понять, в каком направлении следует развивать военный потенциал», — заявил замкомандующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф.

Накануне глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

Ранее в Европарламенте призвали не надеяться на США в вопросе помощи Украине.