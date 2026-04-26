Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп признался, что разочаровался в НАТО

Трамп заявил, что очень сильно разочаровался в НАТО
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что очень сильно разочаровался в НАТО.

«Что касается НАТО, я очень разочарован в альянсе, так как они не были [с нами, когда были нужны]», — сказал он.

На этой неделе издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и представителя Минобороны США сообщило, что команда американского лидера составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО.

Источники рассказали, что американская администрация ищет способы наказать союзников, которые отказались поддержать военный конфликт с Ираном, и над списком шла работа в преддверии апрельского визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

1 апреля глава Белого дома признался, что всерьез задумывается о выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса из-за отказа союзников помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива. 6 апреля Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что альянса не боится президент России Владимир Путин.

Ранее Лукашенко объяснил, почему США не выйдут из НАТО.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!