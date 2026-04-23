Трамп назвал реальную причину обращения США к НАТО за поддержкой в Иране

Трамп: США не нуждались в поддержке НАТО в Иране, а лишь проверяли союзников

Соединенным Штатам при ударах по Ирану не требовалась помощь со стороны других стран. Любой запрос Вашингтона о содействии был лишь проверкой того, насколько надежны союзники в рамках НАТО, заявил глава американской администрации Дональд Трамп в интервью Би-би-си.

«Они вовсе мне были не нужны, но они должны были там находиться. Безусловно, я в них не нуждался. Мы полностью уничтожили военную мощь Ирана. Я ни в ком не нуждался», — подчеркнул Трамп, добавив, что сам вопрос о поддержке, который США направляли партнерам, считал не просьбой, а «скорее, тестом».

Рассуждая о перспективах договоренностей с Ираном, президент США выразил уверенность, что «вторая сторона стремится к сделке». Он отметил, что, по его наблюдениям, действия Вашингтона «очень хорошо работают».

В начале апреля спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев отметил, что ближневосточный конфликт продемонстрировал слабость и уязвимость НАТО, Европейского союза (ЕС) и Великобритании.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. 7 апреля Трамп сообщил о двухнедельном взаимном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Тегераном и Вашингтоном, однако соглашения о долгосрочном урегулировании достигнуто не было из‑за сохраняющихся разногласий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня. Иранское государственное телевидение сообщало, что Тегеран не собирается признавать одностороннее продление и будет действовать в соответствии со своими интересами.

