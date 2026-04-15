На Украине рассказали о возможных разногласиях Буданова и Зеленского по Донбассу

В украинском политическом сообществе уже давно ходят «слухи» о том, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) согласны с выводом ВСУ с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, однако источники это не подтверждают. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Источники «Страны» в окружении как главы ОП, так и главы фракции эти слухи не подтверждают, заявляя, что оба они в переговорном процессе «действуют в рамках директив президента». Однако, повторимся, разговоры на эту тему идут довольно интенсивные. И если есть в них доля правды, то это очевидная конфликтная точка в отношениях президента и главы его Офиса», — пишет издание.

Также СМИ пишет, что в политических кругах есть слухи о росте напряженности в отношениях президента Украины Владимира Зеленского с Кириллом Будановым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым. При этом источники, близкие к Банковой, сообщили, что противоречия президента Украины с Федоровым и Будановым еще не достигли той точки, за которой могут последовать решения об их увольнении.

«Пока так вопрос не стоит. Во-первых, за что увольнять? Нужен конкретный залет, чтоб можно было бы объяснить обществу. Во-вторых, если уволить того же Буданова, то это только усилит его политическую активность, увеличит рейтинг и, по итогу, Зеленский получит в его лице нового Залужного. То есть, напряжение есть, но решения [об увольнении] нет. Хотя, конечно, нельзя исключать, что оно появится в любой момент, если будет повод», — рассказал источник.

Издание отмечает, что на данном этапе большее значение для внутриполитических процессов имеет вопрос вывода ВСУ из Донбасса. И если по этому решению в окружении Зеленского возникнут крупные разногласия, то это может привести к серьезным изменениям в высших эшелонах украинской власти.

В недавнем интервью Bloomberg Буданов заявил, что представители российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта были прагматичными и профессиональными, а также что они «прекрасно умеют вести переговоры». Еще в интервью Буданов сказал, что не боится спорить с Владимиром Зеленским.

В апреле Буданов заявил, что мирные переговоры Украины и России движутся к своему завершению, а заключение мирного договора не потребует много времени. Также «РБК-Украина» писало, что Буданов был назначен главой офиса президента, чтобы довести переговоры до конца.

В апреле Зеленский заявил, что Украина не может отступить с занимаемой части Донбасса, так как это создало бы для Киева «огромные риски».

Ранее Зеленский рассказал об убежденности переговорщиков США в победе России.