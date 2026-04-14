В США рассказали о реакции сторонников Трампа на фото в образе Иисуса

Donald J. Trump/Truth Social

Изображение президента США Дональда Трампа в образе «целителя», похожего на Иисуса Христа, привело к «значительной волне критики» со стороны симпатизирующих ему религиозных консерваторов. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Так, генеральный директор организации «Католики за католиков» Джон Йеп заявил, что консерваторы осталось в ярости и печали после публикации фото.

«Мы были действительно сбиты с толку президентом. И это после того, как католики отдали ему столь убедительную победу. Тем не менее, он в данный момент проявляет такое неуважение к нашей вере», — отметил Йеп.

Консервативный писатель Род Дреер сказал, что образ Трампа «излучает дух Антихриста», а пастор Дуглас Уилсон назвал изображение «богохульным».

Кроме того, издание пишет, что некоторых сторонников президента «озадачил» резкий поворот в риторике Трампа против папы Римского Льва XIV. Так, Род Дреер отметил, что «для политика нет никакой выгоды в том, чтобы конфликтовать с папой», и сказал, что «Трамп, похоже, считает папу не более чем Киром Стармером в белой рясе».

12 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он предстал в роли «целителя», от прикосновения которого появляется свет.

Затем Трамп заявил журналистам, что только «фейковые» СМИ могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа. Он отметил, что выступает на фото в качестве врача, который помогает людям «выздоравливать».

Кроме того, 12 апреля папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», которая «подпитывает» войну США и Израиля против Ирана. Трамп отметил, что папы Римского Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не США. В ответ папа заявил, что не боится администрации Белого дома.

Ранее в Кремле отказались комментировать фотографию Трампа в образе Иисуса.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!