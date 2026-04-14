В Кремле отказались комментировать фотографию Трампа в образе Иисуса

Donald J. Trump/Truth Social

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать публикацию американским лидером Дональдом Трампом фотографии, на которой он якобы предстает в образе Иисуса Христа.

«Вы знаете, совсем не хотелось бы это всё комментировать, поэтому оставлю без комментариев», — сказал он.

13 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение, на котором он предстал в роли целителя. На картинке глава государства кладет одну руку на лоб лежащего в кровати пациента. От его прикосновения вокруг головы мужчины появляется свет.

Публикация вызвала ажиотаж среди пользователей социальных сетей. В связи с этим глава Белого дома заявил журналистам, что только «фейковые СМИ» могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа, однако, по его словам, он выступал в качестве доктора, который помогает «людям выздоравливать».

После критики президент удалил из своей соцсети Truth Social эту публикацию с изображением.

Осенью 2024 года российский президент Владимир Путин назвал действующего американского лидера умным и достаточно опытным политиком и выразил готовность к диалогу с его администрацией.

Ранее Трамп раскритиковал папу Римского и заявил, что тот избран на престол благодаря ему.

 
