В Кремле рассказали, что дальше будет с НАТО

Песков: НАТО придется трансформироваться вслед за изменением реалий
Со стороны России было бы «опрометчиво и недальновидно» недооценивать возможности НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Было бы опрометчиво и недальновидно со стороны России недооценивать силу НАТО», — признал представитель Кремля.

При этом Песков назвал очевидным фактом вынужденную необходимость модернизации и трансформации Североатлантического альянса под влиянием изменений, которые происходят на мировой арене в последние годы.

«Меняющиеся реалии современного мира заставят НАТО трансформироваться», — выразил уверенность пресс-секретарь Владимира Путина.

Нынешнюю ситуацию Песков до этого описывал как экономический и энергетический кризис глобального масштаба. По его словам, положение дел усугубляется с каждым днем, и этот процесс уже привел к полному изменений всей конъюнктуры рынка энергоносителей.

НАТО Песков называл враждебным России альянсом, который считает ее своим врагом и «предпринимает соответствующие действия враждебного характера».

Ранее Медведев оценил угрозы о выходе США из НАТО.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!