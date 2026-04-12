В Кремле рассказали, что дальше будет с НАТО

Со стороны России было бы «опрометчиво и недальновидно» недооценивать возможности НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом Песков назвал очевидным фактом вынужденную необходимость модернизации и трансформации Североатлантического альянса под влиянием изменений, которые происходят на мировой арене в последние годы.

«Меняющиеся реалии современного мира заставят НАТО трансформироваться», — выразил уверенность пресс-секретарь Владимира Путина.

Нынешнюю ситуацию Песков до этого описывал как экономический и энергетический кризис глобального масштаба. По его словам, положение дел усугубляется с каждым днем, и этот процесс уже привел к полному изменений всей конъюнктуры рынка энергоносителей.

НАТО Песков называл враждебным России альянсом, который считает ее своим врагом и «предпринимает соответствующие действия враждебного характера».

