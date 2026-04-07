Вице-президент США Вэнс сделал комплимент Орбану

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Вэнс: США считают Орбана одним из истинных государственных деятелей Европы
MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Вашингтон считает главу венгерского правительства Виктора Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, способных взять на себя роль миротворца. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Венгрии заявил вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс, передает РИА Новости.

«Вы один из истинных государственных деятелей. Я бы сказал, один из немногих истинных государственных деятелей в Европе, один из немногих людей, которые могут разговаривать с людьми со всего мира, могут играть роль миротворца и государственного деятеля в экономике», — сказал Вэнс, обращаясь к Орбану.

С 7 по 8 апреля вице-президент США находится в Венгрии с официальным визитом. По данным BBC, в аэропорту американского политика встретил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Как сообщила газета The New York Times, Вэнс посетил Будапешт, чтобы поддержать правящую партию «Фидес» в преддверии парламентских выборов. Журналисты отметили, что это говорит о важности выборов в Венгрии для внешней политики Соединенных Штатов.

Ранее Орбан рассказал Путину сказку про льва и мышь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!