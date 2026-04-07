Вице-президент США Вэнс сделал комплимент Орбану

Вашингтон считает главу венгерского правительства Виктора Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, способных взять на себя роль миротворца. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Венгрии заявил вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс, передает РИА Новости.

«Вы один из истинных государственных деятелей. Я бы сказал, один из немногих истинных государственных деятелей в Европе, один из немногих людей, которые могут разговаривать с людьми со всего мира, могут играть роль миротворца и государственного деятеля в экономике», — сказал Вэнс, обращаясь к Орбану.

С 7 по 8 апреля вице-президент США находится в Венгрии с официальным визитом. По данным BBC, в аэропорту американского политика встретил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Как сообщила газета The New York Times, Вэнс посетил Будапешт, чтобы поддержать правящую партию «Фидес» в преддверии парламентских выборов. Журналисты отметили, что это говорит о важности выборов в Венгрии для внешней политики Соединенных Штатов.

Ранее Орбан рассказал Путину сказку про льва и мышь.