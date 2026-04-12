Глава офиса Зеленского высказался о продлении пасхального перемирия

Пасхальное перемирие не станет долгосрочным и вряд ли будет иметь продолжение. Об этом Новости.LIVЕ заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) .

Он отметил, что и раньше на Пасху стороны объявляли режим прекращение огня, который неоднократно нарушался, но по большей части все-таки соблюдался.

«Я думаю, что ничего не изменится и так же будет и сегодня», — сказал Буданов.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально.

Перемирие началось с 16:00 в субботу и продлится до конца 12 апреля на всех направлениях боевых действий. При этом сообщалось о случаях нарушения Украиной пасхального перемирия.

Затем Зеленский написал, что Украина предложила России продлить пасхальное перемирие. 12 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не возьмет на себя «ответственность за свои решения».

Ранее в России усомнились в продлении перемирия с Украиной после Пасхи.