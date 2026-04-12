Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле поставили Зеленскому условие для завершения СВО

Roman Naumov/Global Look Press

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинский лидер Владимир Зеленский не проявит смелость, чтобы понести ответственность за принятые им решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Недавно Песков говорил, что СВО может закончиться буквально в любой момент — как только украинский лидер «примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность». По его словам, Россия последовательно настаивает на необходимости заключить долгосрочный устойчивый мир, а не временное соглашение о прекращении огня.

Сейчас в зоне боевых действий объявлено пасхальное перемирие, оно вступило в силу еще накануне. Приказ о нем, как и в прошлом году, отдал президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий в преддверии православной Пасхи.

Ранее в Кремле оценили возможность продлить перемирие после Пасхи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!