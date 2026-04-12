В Кремле поставили Зеленскому условие для завершения СВО

Песков: для завершения СВО Зеленскому надо взять ответственность за свои решения

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинский лидер Владимир Зеленский не проявит смелость, чтобы понести ответственность за принятые им решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Недавно Песков говорил, что СВО может закончиться буквально в любой момент — как только украинский лидер «примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность». По его словам, Россия последовательно настаивает на необходимости заключить долгосрочный устойчивый мир, а не временное соглашение о прекращении огня.

Сейчас в зоне боевых действий объявлено пасхальное перемирие, оно вступило в силу еще накануне. Приказ о нем, как и в прошлом году, отдал президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий в преддверии православной Пасхи.

Ранее в Кремле оценили возможность продлить перемирие после Пасхи.