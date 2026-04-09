МИД Ирана высказался об израильских ударах по Ливану

МИД Ирана назвал удары по Ливану грубым нарушением соглашения о прекращении огня

Израильские удары по Ливану являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

«Это было грубое нарушение и намеренное грубое нарушение прекращения огня», — сказал он.

8 апреля в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Там отметили, что атака длилась 10 минут. Армия Израиля заявила, что в результате удара по ливанской столице Бейруту был ликвидирован личный секретарь и племянник главы «Хезболлы» Али Юсуф Харши.

После этого спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США нарушили три ключевых пункта предложения Тегерана по перемирию.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.