В России предостерегли европейские страны от размещения ядерного оружия

Картаполов: Россия обновит цели при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Российская Федерация составит новый список целей для ответных ударов при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, многие европейские лидеры до конца не понимают, на какие риски идет страна, решившая заполучить военные объекты с ядерным оружием.

Картаполов добавил, что поражение от ядерного боеприпаса неминуемо скажется на населении государства, большая часть страны будет потеряна.

В конце февраля министр обороны Пол Йонсон допустил, что Швеция разместит на своей территории ядерное оружие в военное время.

До этого газета Politico писала, что Европейский союз (ЕС) рассчитывает, что президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» республики на весь регион. По словам одного из источников, в ЕС возлагают большие надежды на Францию. В публикации подчеркивается, что Польша и Германия все больше рассматривают возможность того, что Париж начнет играть более значимую роль в обеспечении безопасности Европы.

Ранее политолог раскрыл, в каком случае Украина получит ядерное оружие от Запада.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
