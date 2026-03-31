Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский рассказал, как доказать России бесперспективность конфликта

Зеленский: кредит на €90 млрд продемонстрирует России бесперспективность войны
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Предоставление кредита ЕС на €90 млрд Украине якобы даст России «сигнал» о том, что продолжение конфликта будет «бесперспективным». Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины в посте рассказал о встрече с главой евродипломатии Каей Каллас. Он отметил, что «самым главным» вопросом в ходе обсуждения была разблокировка кредита для Украины на €90 млрд.

«Эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше», — написал он.

Также Зеленский подчеркнул, что он обсудил с Каллас увеличение давления на Россию и работу «переговорных кластеров» по членству Украины в ЕС.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины на €90 млрд и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев заблокировал транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». 19 марта ЕС также не утвердил кредит для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет и дальше добиваться предоставления кредита «тем или иным способом».

31 марта глава МИД Украины Андрей Сибига назвал Венгрию «искусственным препятствием» на пути к предоставлению Украине кредита на €90 млрд. Тогда же Каллас отметила, что Брюссель работает над преодолением препятствий по выделению кредита, однако «хороших» для Украины новостей по этому поводу у нее пока нет.

Ранее Каллас рассказала о новых мерах ЕС против России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!