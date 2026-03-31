Зеленский рассказал, как доказать России бесперспективность конфликта

Предоставление кредита ЕС на €90 млрд Украине якобы даст России «сигнал» о том, что продолжение конфликта будет «бесперспективным». Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины в посте рассказал о встрече с главой евродипломатии Каей Каллас. Он отметил, что «самым главным» вопросом в ходе обсуждения была разблокировка кредита для Украины на €90 млрд.

«Эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше», — написал он.

Также Зеленский подчеркнул, что он обсудил с Каллас увеличение давления на Россию и работу «переговорных кластеров» по членству Украины в ЕС.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины на €90 млрд и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев заблокировал транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». 19 марта ЕС также не утвердил кредит для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет и дальше добиваться предоставления кредита «тем или иным способом».

31 марта глава МИД Украины Андрей Сибига назвал Венгрию «искусственным препятствием» на пути к предоставлению Украине кредита на €90 млрд. Тогда же Каллас отметила, что Брюссель работает над преодолением препятствий по выделению кредита, однако «хороших» для Украины новостей по этому поводу у нее пока нет.

