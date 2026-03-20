Фон дер Ляйен пообещала добиться выдачи кредита для Украины

Фон дер Ляйен: ЕС добьется выдачи кредита на €90 млрд для Украины
Liesa Johannssen/Reuters

ЕС будет добиваться предоставления Украине кредита на €90 млрд «тем или иным способом». Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

«Мы добьемся своего тем или иным способом», — заявила фон дер Лейен.

Председатель Евросовета Антониу Кошта также заявил, что лидеры ЕС осудили «неприемлемое» сопротивление Венгрии выделению кредита.

«Сделка есть сделка, мы должны сдержать свое слово. И никто не может шантажировать Европейский совет», — сказал Коста.

19 марта на саммите Евросоюза не смогли утвердить военный кредит Украине, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре 2025 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Венгрия имеет полное право блокировать предоставление Украине кредита, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что инициатива ЕС останется заблокированной из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у ЕС нет плана «Б» по предоставлению Украине кредита на €90 миллиардов.

10 марта издание Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выделить Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, которые не требуют согласия всех членов союза.

Ранее в ЕС рассказали, будут ли судиться с Венгрией из-за Украины.

 
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
