В США рассказали, почему Европе не следует вступать в войну с Ираном

Подполковник Дэвис: Европе было бы крайне глупо ввязываться в войну с Ираном
Европе было бы «крайне глупо» ввязываться в конфликт на Ближнем Востоке, в котором она не нуждается и который ничем ей не угрожает. Об этом в соцсети Х написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Зачем какой-либо европейской семье посылать своих сыновей или дочерей на убой, а свою военную технику уничтожать в войне, которая ее не касается? Детские попытки вызвать у Европы чувство вины и склонить ее к подобным действиям, скорее всего, потерпят неудачу», — отметил он.

Дэвис подчеркнул, что если европейские лидеры все же уступят США и Израилю, то избиратели в странах ЕС на следующих выборах «объяснят им, почему это было плохой идеей».

31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что странам, которые столкнулись с перебоями поставок топлива через Ормузский пролив, нужно самим решать эту проблему, так как США не станут им помогать.

Брюссельский портал Euractiv написал, что европейские лидеры опасаются, что решение йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) воевать на стороне Ирана может втянуть Евросоюз в конфликт.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО не помогли США с разблокировкой Ормузского пролива из-за слабости. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью CBS News попросил Трампа проявить понимание в вопросе помощи НАТО США.

Эксперт в области международных отношений, старший научный сотрудник Центра европейских реформ Армида ван Рей в статье для The Guardian также написала, что Европа не должна втягиваться в войну с Ираном.

Ранее Дэвис напомнил об уровне госдолга США на фоне войны в Иране.

 
