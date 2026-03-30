Американский подполковник напомнил об уровне госдолга США на фоне войны в Иране

Соединенные Штаты не могут позволить себе вести войну против Ирана. Об этом на своей странице в соцсети Х написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, комментируя уровень госдолга США, достигший 39 трлн. долларов.

«Наши действия сами по себе достаточно безрассудны, но эскалация войны, в которой мы не можем победить и которую не можем себе позволить, вдвойне безответственна, учитывая, что она приводит к резкому подорожанию нефти», — написал Дэвис.

По его словам, цена агрессии против Ирана «непомерно высока», так как ее стоимость во всех отношениях выходит «за рамки».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее полковник предупредил, что Ормузский пролив будет «нелегко открыть» в будущем.