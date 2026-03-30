Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В ЕС утвердили программу военных инвестиций для Украины на €1,5 млрд

Global Look Press

Еврокомиссия утвердила программу на €1,5 млрд для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

«Это одна из многих инициатив ЕС, направленных на повышение боеготовности и укрепление европейской оборонной промышленности в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности. Программа предусматривает выделение 1,5 миллиарда евро в виде грантов на период 2026-2027 годов», — пишет пресс-служба ЕК.

Из общей суммы более €700 млн пойдет на увеличение выпуска критически важных компонентов и продукции, в том числе систем противодействия беспилотникам, ракет и боеприпасов. Из этой суммы €260 млн пойдут на восстановление и модернизацию украинской оборонно-промышленной базы.

Кроме того, €325 млн выделят на совместные оборонные проекты ЕС, в которых будет участвовать Украина и Норвегия. Еще €100 млн пойдут стартапам оборонного сектора, включая малые и средние компании, а €35,3 млн отправятся на поддержку стартапов Украины и ЕС, которые будут заниматься внедрением инноваций для решения неотложных задач ВСУ и повышением конкурентоспособности украинского военно-промышленного комплекса.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций. Причиной стала остановка Киевом поставок российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Затем 19 марта Евросоюз не утвердил предоставление военного кредита для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз продолжит добиваться предоставления кредита для Украины «тем или иным способом».

Также 28 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать санкции против РФ и кредит Украине из-за ситуации вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее на Украине испугались проблем с бюджетом из-за «зависшего» кредита ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!